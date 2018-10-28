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Ulaştırma Bakanı Turhan, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 18:40 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cansel KİRAZ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da bir otelde gerçekleşen ikili görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan “Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 2017 yılında en yüksek seviyeye ulaşarak 85 milyon doların üzerine çıktı. İkili ticaret hacmimizin her iki taraf için de arzu edilen rakamlara ulaştırmayı bekliyoruz" dedi.
Karadağ Ulaştırma Bakanı Osman Nurkoviç ise, Türkiye'nin Karadağ'ın çok önemli bir dostu olduğunu belirterek, “Mevcut olan iyi ilişki düzeylerimizin daha da güçlendirilmesi arzumuz" şeklinde konuştu.
İkili görüşmenin ardından Bakan Turhan, Karadağ Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Osman Nurkoviç'e hediye takdim etti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın ikili görüşmeleri sürüyor.

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