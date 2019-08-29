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Ulaştırma Bakanı Turhan Midyat’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 19:28 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kayyum atamalarıyla ilgili, ’’Seçilenler vaatlerini yerine getirmek zorundadır.

Mardin’in Midyat ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kayyum atamalarıyla ilgili, ’’Seçilenler vaatlerini yerine getirmek zorundadır. Demokrasi, aldıkları yetkiyi istedikleri gibi kullanma yetkisi vermez’’ dedi.
Bir dizi temasta bulunmak üzere Midyat ilçesini ziyaret eden Bakan Turhan’ı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ile Şehmus Dinçel, Midyat Garnizon Komutanı Mustafa Akın, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve vatandaşlar karşıladı. Midyat Belediyesine geçen Bakan Turhan ve beraberindekiler burada Belediye Başkanı Şahin’den yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, bölgede bazı belediye başkanlarının görevden alındığını ve yerlerine vekil ataması yapıldığını hatırlattı. Bakan Turhan, ’’Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, bazı seçilmiş belediye başkanları, vatandaşımıza hizmet edilmek amacıyla kendisine verilen emaneti bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları yüzünden, yerlerine vekil olarak başkanlar atandı. Bu bizim güvenliğimiz için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimizin beklediği hizmetleri eksiksiz olarak zamanında ve gereği gibi yapılıp sunulması için olması gereken bir işti. Seçilenler vatandaştan aldıkları yetkiyle, vatandaşa verdikleri vaatleri yerine getirmek zorundadırlar. Demokrasi, özgürlük, hürriyet, bunlar aldıkları yetkiyi istedikleri gibi kullanma yetkisi vermez. Bu ülkede bundan sonra hep birlikte, millete hizmet etmek, geleceğe kendi değerlerimizi, kültürümüzü taşıyarak bu coğrafyada yaşamak bizim amacımızdır, gayemizdir. AK Parti olarak da bizim iktidarımızın, varoluş gayemizin tek nedeni budur’’ dedi.
Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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