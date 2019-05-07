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Ulaştırma Bakanı Turhan: “Sektördeki kayıtdışılığı önemli ölçüde azalttık”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 23:20 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) düzenlediği iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) düzenlediği iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır. Sektörün önünde yer alan birçok engeli 16 yıllık süreç boyunca elimizden geldiğince kaldırdık. Sektördeki kayıtdışılığı önemli ölçüde azalttık” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TDMMB ile TÜRKSOY’un ortaklaşa düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşma yapan Bakan Turhan, “Ramazan deyince akla ilk gelen güzelliklerden biri de paylaşmaktır. Bir yudum suyu, bir dilim ekmeği, sevinci, tasayı, acıyı, paylaşmak. ‘Eğer tadını bilirseniz, ekmeği paylaşmak ekmekten daha lezzetlidir’ diye boşuna dememiş Üstad Necip Fazıl. Çok şükür biz, böyle bir milletiz; Allah bu hasletlerimizi içinde bulunduğumuz Ramazan Ayının hürmetine çoğaltır inşallah. Her şeyin paylaştıkça bereketleneceğine, çoğalacağına, huzur vereceğine inandığımız gibi, her acının da paylaştıkça azalacağına inanırız. Türk Dünyası olarak buna yürekten inanırız. Aslına bakarsanız Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği gibi STK’lar da paylaşmanın, dayanışmanın, köprüler kurmanın, gönüller inşa etmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Bizlere düşen bu birliklere, bu kuruluşlara can vermek, geniş gönül coğrafyamızda layıkıyla hizmet etmektir” dedi.

“Birçok medeniyet gelmiş geçmiş fakat hiçbiri Türk milleti kadar etkili bir iz ve köklü eser bırakamamıştır”
“Büyük Türk milletimizi asırlarca yaşatan en mühim etken de öz kültürüne, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılmış olmasıdır” diyen Bakan Turhan, “Milletimizin uzandığı geniş coğrafyaya bir göz atacak olursak, milli kimliğimizin mührü olarak sonsuza kadar yaşayacak eserlerle karşılaşırız. Örneğin, İpekyolu üzerinden tarih boyunca birçok medeniyet gelmiş geçmiş fakat hiçbiri Türk milleti kadar etkili bir iz ve köklü eser bırakamamıştır. Elbette tüm bunlar önemlidir; bu eserlerle iftihar etmeye yerden göğe kadar hakkımız var. Bunun yanında bu eserlere yenilerini eklemek de gerekmektedir” şeklinde konuştu.
Modern mühendislik ve mimarlık anlayışlarıyla yaşanılan çağın ruhuna uygun eserler koymanın, milletin istikbal yürüyüşünü daha görkemli kılacağını kaydeden Turhan, “Meseleye böyle yaklaştığınız taktirde kardığımız her harcın, ördüğümüz her tuğlanın, döşediğimiz her kablonun kuru bir işten ibaret olmadığını çok daha iyi anlayacağız. Biz, hükümet olarak meseleye ilk günden beri böyle yaklaşıyoruz. Başka türlü yaklaşsaydık, 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını 16 yılda yapabilir miydik?” dedi.

“Türk mühendisleri, mimarları, girişimcileri artık dünyanın her yerinde büyük işler yapıyor, imzalarını atıyor”
Turhan, “Tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bayındırlık ve imar faaliyetlerimizle bir taraftan insanımızın refah seviyesini yükseltip, hayatını kolaylaştırırken diğer yandan şehirlerimizin siluetlerini zenginleştiriyoruz. Örneğin, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün şehirlerimize kattığı zenginliği görmezden gelmek mümkün değildir. Havalimanlarımızın inşasında bir taraftan modern mimarinin gereklerini yerine getirirken, diğer taraftan yerel ve tarihi mimari formları bir arada kullanmaya çalışıyoruz. Anadolu mimarisi örnek alınarak yapılan İstanbul Havalimanı, bu durumun en somut örneği. Gurur duyduğumuz bir husus da bu projelerin büyük bölümünü, kendi mühendislerimiz, mimarlarımız ve müşavirlerimiz eliyle yapıyor olmamızdır. Ülkemizde büyük tecrübe kazanan Türk mühendisleri, mimarları, girişimcileri artık dünyanın her yerinde büyük işler yapıyor, imzalarını atıyorlar. Bu durum bize de çok büyük gurur veriyor” ifadelerini kullandı.
“Müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla, sektörün öneminin de artırması, başarı hikayesinin boyutlarını daha belirgin hale getirmektedir” diyen Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hükümet olarak sektöre yönelik desteğimiz tamdır. Sektörün önünde yer alan birçok engeli 16 yıllık süreç boyunca elimizden geldiğince kaldırdık. Sektördeki kayıtdışılığı önemli ölçüde azalttık. Birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık, kaldırmaya da devam ediyoruz. Bugün sektör temsilcilerimiz, dünyanın her tarafında adeta parmakla gösterilecek işler yapıyorlar ve itibar görüyorlar.”
Birtakım sıkıntıların da olduğunu dile getiren Turan, “Elbirliğimiz devam ettiği müddetçe, aşamayacağımız hiçbir sorun olmayacaktır” şeklinde konuştu.
Bakan Turhan, “Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’nin çalışmalarımızda bizlere destek olmasını oldukça önemsiyoruz” ifadelerini de kullandı.

Projelerle ilgili yeni karar
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve TDMMB Genel Başkanı Mücahit Demirtaş ise özgün projelerin kardeş ülke ve şehirlerde de mutlaka temsil edilmesi gerektiğini söyledi. Demirtaş, birlik üyelerinin her platformda yaptıkları mühendislik faaliyetlerini, proje ve müteahhitlik hizmetlerini, kurumsal olarak ürettikleri bütün projeleri ortak bir havuzda toplama kararı aldıklarını da kaydetti.

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