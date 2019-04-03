Ulaştırma Bakanı Turhan “Taşınma süreci 5 Nisan 03.00’de başlayacak, 6 Nisan gecesi 23.59’da tamamlanacak. Taşınma 45 saat sürecek” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Taşınma sürecinin 5 Nisan 03.00’da başlayacağını ve 6 Nisan gecesi 23.59’da tamamlanacağını söyleyen bakan Turhan, 45 saatlik taşınma sürecince trafiğe kapatılacak yollar ile ilgili de bilgiler verdi.

Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arasındaki Basın Ekspress yolunun 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacağını belirten Bakan Turhan, Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasının da 5 Nisan 22.00 ila 6 Nisan 10.00 saatleri arası 12 saat trafiğe kapatılacağını kaydetti.

Turhan, trafiğe kapatılacak diğer güzergahları ise şöyle sıraladı:

“İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy havuzlu kavşak istikameti 6 nisan gecesi 01.00 ila 6 nisan sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametine 5 Nisan 22.00 ila 6 Nisan 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak sürücülerin alternatif yolları kullanmalarını önemle rica ediyoruz”

Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nın 12 saat boyunca aynı anda uçuşlara kapatılacağını söyleyen Bakan Turhan, “6 Nisan 02.00’da Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş yapılacak. 6 Nisan 14.00’de ise İstanbul Havalimanı uçuşları kademeli olarak başlayacaktır. Atatürk Havalimanı bundan sonra millet bahçesi, fuar alanı, eğitim alanı ve genel havacılık uçuşları için kullanılacaktır. Taşınma sürecinde AKOM, Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nda 3 farklı noktada kriz merkezi oluşturulmuştur. Kriz merkezlerinde tüm unsurların temsilcileri 45 saat hazır bulunacaktır” ifadelerini kullandı.

