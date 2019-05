Ulaştırma Bakanı Turhan, TMB ve İntes’in iftar programına katıldı

“İnşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemdedir”

Başarıların bir avuç çakıl taşıyla başladığından bahseden Bakan Turhan, şunları kaydetti:

"Biraz kum, biraz çimento ve bir miktar demir maharetli ellerinizle buluştuğunda, onları cesaret, akıl ve teknolojiyle harmanlayarak değerli eserlere dönüştürdünüz. Bu şekilde, özellikle son dönemde, Türkiye’nin çehresini değiştirdiniz, dünyanın dört bir yanına mührünüzü vurdunuz. Binlerce kilometre uzayan yollar, açılan tüneller, demir yolları, yükselen köprüler, havalimanları, limanlar, binalar, hastaneler, okullar, üniversiteler, fabrikalar, sanayi tesisleri, herkes bir şekilde hizmet yapıyor elbette ama siz somut, müşahhas eserlerle her yerde iz bırakıyorsunuz. Bu yüzden sadece bir bina, köprü, yol ya da tünel değil, bu milletin umutlarını yeşertiyor, sofrasını zenginleştiriyor, geleceğini inşa ediyorsunuz."

İnşaat sektörünün her geçen gün büyüdüğünü, istihdam ve ihracat yönüyle Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu aktaran Bakan Turhan, "Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi 200’e yakın yan sektöre doğrudan ve dolaylı yoldan can veren inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi açısından stratejik önemdedir. Sektörde bugün 215 bin dolayında firma faaliyet yürütüyor ve 2 milyon çalışan bulunuyor.

Son yıllarda hem yapı malzemelerinin hem de müteahhitlik hizmetleri ihracatının artmasıyla, sektörün önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda; hükümet olarak sektöre yönelik desteğimizi artırarak sürdürmekteyiz. Sektörün önündeki engelleri ortadan kaldırmak için elimizden gelen her şeyi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, parolamız belli; sınırsız ticaret. Sektördeki kayıt dışılığı azaltacak adımları sektör temsilcilerimizle birlikte atmamızın yanı sıra; Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülkeyle vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık. Teminat mektubu ve bankacılık sistemi konularındaki sıkıntıları gidermek için de önemli adımlar atıyoruz. Sektörün sorunlarını çok iyi biliyoruz çünkü masada da sahada hep diyalog halindeyiz ve bu sorunları gidermek için de hep birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz" şeklinde konuştu.