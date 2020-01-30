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  4. Ulaştırma Bakanı Turhan’dan 4 ile demiryolu müjdesi

Ulaştırma Bakanı Turhan’dan 4 ile demiryolu müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:01 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Eskişehir ile Antalya arasında demiryolu hattı için demiryolu etüt çalışmalarına başlandığını açıklayarak, "Eskişehir’i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, Eskişehir ile Antalya arasında demiryolu hattı için demiryolu etüt çalışmalarına başlandığını açıklayarak, "Eskişehir’i Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya hızlı demiryolu hattı ile bağlamak için etüt projelerini başlattık. Proje çalışmaları 2020 yılı sonunda tamamlanacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cihat Turhan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Eskişehir’de, 4 şehir için demiryolu hattı müjdesi verdi. Eskişehir ile Antalya arasında yapılacak olan yeni demiryolu hattını ‘dev proje’ olarak nitelendiren Bakan Turhan, "Bu yılın başına kadar Ankara-Eskişehir YHT hattında 18 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında ise 15 milyon yolcu taşıdık. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Yine dev bir demiryolu projesi için düğmeye bastık. Eskişehir’in Kütahya ve Afyonkarahisar üzerinden Antalya’ya hızlı demiryolu ile bağlamak için proje çalışmalarımız hızla devam ediyor. Proje çalışmalarımızı, hedefimiz bu yılın sonunda tamamlamak. Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından finansman sorunun çözülmesinden sonra bunu yatırım programına alıp, yapımına başlayacağız" diye konuştu.

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