Ulaştırma Bakanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na İhale Yanıtı

Bakan Turan açıklamasında “Son birkaç gündür, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medyada dolaşan söylemlerini üzülerek takip ettim. Sayın Başkan, TCDD’nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurmuştur. Elbette biz de hukuk çerçevesinde cevabımızı vereceğiz. İhaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette Belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi’nin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir.” İfadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, İBB’nin ihaleden neden elendiği konusunda detaylar paylaşıldı. Bakan Turan, söz konusu alanlar kiralandıktan sonra buralara işletme ruhsatı ve benzeri izinleri verecek olan Belediye’nin ihaleye girmesi ve Belediye Başkanı İmamoğlu’nun “Ne pahasına olursa olsun bu ihaleyi alacağım”ifadesini kullanmasının rekabet ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

Bakan Turan belediyenin ihaleden elenme gerekçesininse ihale şartlarını yerine getirmemesi olduğunu belirtti. Turan yazılı açıklamasında “ İhale öncesinde, firmaların tek tek veya ortak girişim olarak girmesi halinde sağlaması gereken şartlar da aleni bir şekilde ilan edilmiştir. Belediye’nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir.Ayrıca açık açık şartnamede “müştereken ve müteselsilen” ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir.İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır.Kaldı ki ihaleye Belediye’nin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir” dedi.

“İstenilen evrakları hazırlamaktan aciz İBB yönetimi”

Turan ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bazı sorular yöneltti. Turan, “Öncelikle şartnamede istenilen evrakları bile hazırlamaktan aciz olan İBB yönetiminin ihaleyi almaya çalışması normal bir durum mudur? Bugüne kadar ki ticari ilişkilerinde de hep bu yöntemi mi izlemiştir?Ayrıca girmeye çalıştığı ihalede, Belediye ortak girişiminin teklifinin 3 katı teklif veren şirketin, ihaleyi kazanmasından daha doğal ne olabilir? Kamunun yüksek kazanç elde etmesinden bir rahatsızlık mı duymaktadır?‘Yeterliliğe sahip olmadan ihaleye girerim, daha az teklif veririm; ihaleyi de bana vermek zorundasınız’ demek zorbalık değil midir?TCDD, 350 bin TL kira vermeyi teklif eden şirket yerine, 100 bin TL teklif eden ortak girişime bu ihaleyi verse, hukuki ve meşru davranmış olur mu? TCDD, tersi davranış gösterseydi, kamu zararı yaşanmış olmayacak mıydı? Kamudan bu tip gayrı meşru taleplerde bulunmak, kendilerinin benimsediği ve alışkanlık haline getirdiği bir yöntem midir?Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir?İBB’nin elinde, bu alanların binlerce katı büyüklüğünde yerler var iken, ihaleye konu alanlarda toplum yararına, modern bir kültür-sanat alanı kurulacak olması, Sayın İmamoğlu'nu neden rahatsız etmektedir?”diye sordu.

Bakan Turan daha önceki İBB yönetiminin de aynı alanların kendilerine tahsis edilmesi için TCDD’ye başvuruda bulunduğunu ancak o zaman da Devlet Demiryolları’nın bu alanalrı belediyeye vermeyi reddettiğini hatırlattı.

