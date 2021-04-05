Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Karaismailoğlu çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak "güçte ve kararlılıkta" olduklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu artan gemi trafiğine bağlı olarak Boğazlar'dan geçecek yük miktarının her yıl artacağını söyledi.

İstanbul Boğazı'ndaki olası bir duraksamanın dünya ve ülke ekonomisini "çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil ettiğini" söyleyen Bakan, gemi hacimlerinin büyümesi ve tehlikeli maddelerin bu gemilerle taşınmasının riskin boyutlarını arttırdığını kaydetti.

Bakan İstanbul Bogazı'nda "giderek artan boğaz geçiş talebi şehir içi deniz trafiğini imkansız hale getirecek, gemi bekleme sürelerini uzatacak ve en önemlisi çevre felaketlerine neden olabilecek kaza olasıklıklarını da arttıracaktır" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un gemi geçişine ideal bir suyolu olarak projelendirildiğini kaydeden Karaismailoğlu "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.