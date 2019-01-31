Ulaştırma Bakanlığı: Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan 'yeni ücret tablosu' siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır" denildi.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde geçişlerin yarından itibaren zamlandığı yönünde açıklama yer almıştı. Zam haberleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: İstanbul'un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır. 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 TL olarak alınan geçiş ücretleri, aynen devam etmektedir. Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan "yeni ücret tablosuö siteye sehven konulmuş olup kısa sürede kaldırılmıştır. Avrasya Tüneli'nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.



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