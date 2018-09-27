Ulaştırma Bakanlığı 'CHP’nin 3. Havalimanı’nda Yolsuzluk' İddiasını Reddetti

İstanbul’a yapılmakta olan 3. Havalimanı ile ilgili tartışmalar son dönemde yeniden alevlendi.
İki hafta önce yataklarda tahtakurusu olduğu, yemek ve servis hizmetlerinin kötü olduğu iddiasıyla işçilerin başlattığı eylemle gündeme gelen havaalanı şimdi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’dan havalimanı iddiasıyla ilgili önemli bir iddiayla gündeme geldi.
İstanbul’un yeni havalimanının inşaat süresini takiben, 25 yıllığına ihale edildiğini ancak 3 Mayıs 2013’te ihalesi yapılan havalimanının yer tesliminin 2 yıl sonra gerçekleştiğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı, yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat hem işletme süresinin 2 yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatıldığını dile getirdi.
Erdoğdu, “ihalenin en büyük bedelini hafriyat ve dolgu malzemeleri oluşturuyordu. Çünkü havalimanı yerleşkesinin deniz seviyesinden 90 metre yükseltilecekti sonradan bu 60 metreye düşürüldü. Bu durumun maliyeti 2,5 milyar euro düşürdüğü ve bu paranın halkın cebinden alınarak, bu beş müteahhide aktarıldı. Yapılan ihale usulsüzlükleri bununla sınırlı kalmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 6,3 milyar euro talep garantisinin yanında, yaklaşık 4,7 milyar euro da koşulsuz finansman garantisine kefil edildiği. Haksız tutar 4 milyar 590 milyon eurodur. Bunun Türk Lirası karşılığı 32 milyardır. Bu da kamu bütçemizin yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı’nın iddialarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.
Ulaştırma Bakanlığı: "Usulsüzlük yok, kamu zarara uğratılmadı"
Bakanlık açıklamasında, “Toplam yatırım tutarı 10 milyar 247 milyon euroluk 4 etaplı İstanbul Yeni Havalimanı Projesi'nde, yapılan revizyonlar neticesinde, yatırım maliyetinde yüklenici firma lehine oluşabilecek farklar için belirlenecek yöntemle ödeme yapılması idare tarafından hükme bağlanmıştır. Kamunun bu durumda zarara uğraması ya da yüklenici firmanın kar elde etmesi gibi bir durumun söz konusu değildir” dendi.
Usulsüzlük iddialarına reddeden bakanlık açıklamasında ayrıca, “İhaleyi kazanan ortak girişimin kurduğu şirketle sözleşme imzalanmasının ardından, havalimanının yapılacağı zeminde üniversite raporlarıyla desteklenen çok detaylı jeolojik etütlerin yapıldığı, etütler neticesinde, kot ve koordinatlarda şartname hükümleri doğrultusunda revizyonlara gidilmesinin zorunlu görüldüğü ve bu konunun şartlara tabi olarak idarece onaylandığı” belirtildi.
Erdoğdu: "Bakanlık açıklaması iddialarımı doğruluyor"
Bakanlığın açıklamasının ardından Amerika’nın Sesi’nin ulaştığı CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Ulaştırma Bakanlığı’nın kendi iddiasını teyit ettiği görüşünde.
Erdoğdu, “Bakanlıktan yapılan açıklama benim yolsuzluk iddiamı çürütmek şöyle dursun teyit ediyor. Burada 4 milyar 590 milyon euro tutarında bir usulsüzlük var. Bunu bir siyasetçi olarak söylemiyorum. Ben Maliye Bakanlığı’nda Dünya Bankası ve IMF projeleri baş denetçisiydim. Bu görevimden ve bilgi birikimimden hareketle de bunu söylüyorum. Normal şartlarda bunu yapanların tutuklanması gerekir” dedi.
Erdoğdu: "Türkiye’de yargı bağımsız olsa tutuklama olurdu"
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Erdoğdu, hukukun uygulanmayacağı yönündeki endişesini de dile getirdi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Normal şartlarda benim açıklamamın ardından cumhuriyet savcılarının harekete geçmesi gerekirdi. Ama olmadı. Neden? Türkiye’de yargı çöktü, yargı bağımsız değil. Yoksa tutuklama olurdu. Bu durum ABD’de olsa hukuk çalışırdı hatta Bangladeş’te bile çalışırdı. Ama Türkiye’de olmuyor. Üstelik mahkemeler, muhalefete de karşı kullanılıyor. Bizi susturmak için fahiş cezalar veriyorlar. İşte genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na daha geçenlerde 900 bin Türk Lirası ceza verildi. Ama yine de bu projeyi takip etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Resmi açılış 29 Ekim’e yetişse de ilk etap inşaat çalışmaları 31 Aralık’a kadar devam edecek
3 Mayıs 2013’te yapılan ihaleyi kazanan Cengiz, Kolin, Limak, Mapa ve Kalyon şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumun kurduğu İAG adlı şirket, havalimanını 29 Ekim 2018’e yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Havalimanın resmi açılışı Cumhuriyet’in 95. yılının kutlanacağı 29 Ekim’e yetiştirilse bile ilk etap inşaatın 31 Aralık 2018’de tamamlanması planlanıyor.
500’e yakın taşeron şirketin iş yaptığı Türkiye’nin en büyük yatırım projesinde 36 binden fazla işçi çalışıyor.
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