Ulaştırma Bakanlığı 'CHP’nin 3. Havalimanı’nda Yolsuzluk' İddiasını Reddetti

İstanbul’a yapılmakta olan 3. Havalimanı ile ilgili tartışmalar son dönemde yeniden alevlendi.

İki hafta önce yataklarda tahtakurusu olduğu, yemek ve servis hizmetlerinin kötü olduğu iddiasıyla işçilerin başlattığı eylemle gündeme gelen havaalanı şimdi de CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu’dan havalimanı iddiasıyla ilgili önemli bir iddiayla gündeme geldi.

İstanbul’un yeni havalimanının inşaat süresini takiben, 25 yıllığına ihale edildiğini ancak 3 Mayıs 2013’te ihalesi yapılan havalimanının yer tesliminin 2 yıl sonra gerçekleştiğine dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı, yer teslimi yapılmadığı için hem inşaat hem işletme süresinin 2 yıl haksız olarak kamunun aleyhine, işletmecilerin lehine uzatıldığını dile getirdi.

Erdoğdu, “ihalenin en büyük bedelini hafriyat ve dolgu malzemeleri oluşturuyordu. Çünkü havalimanı yerleşkesinin deniz seviyesinden 90 metre yükseltilecekti sonradan bu 60 metreye düşürüldü. Bu durumun maliyeti 2,5 milyar euro düşürdüğü ve bu paranın halkın cebinden alınarak, bu beş müteahhide aktarıldı. Yapılan ihale usulsüzlükleri bununla sınırlı kalmadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 6,3 milyar euro talep garantisinin yanında, yaklaşık 4,7 milyar euro da koşulsuz finansman garantisine kefil edildiği. Haksız tutar 4 milyar 590 milyon eurodur. Bunun Türk Lirası karşılığı 32 milyardır. Bu da kamu bütçemizin yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir” dedi.