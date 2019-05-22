Ulaştırma Bakanlığı: Uçağın kanadı direğe çarptı, yaralı yok

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul- Ankara seferini yapacak olan Türk Hava Yolları'na (THY) ait Boeing 777-(300) tipindeki uçağın kalkış öncesinde kanadını direğe çarptığını, kazada hiçbir yolcunun yaralanmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 08.45'de İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa Havalimanı seferini yapacak olan THY'ye ait Boeing 777-(300) tipindeki uçağın kalkış öncesinde 'taksi' sırasında F6 kavşağından önce kanadını direğe çarptığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu kaza, THY'ye Boeing 737 tipi 'heavy' (ağır) tipi uçağın, T11 üzerinden G4 hizasına yönlendirilecekken söz konusu yönde trafiğin olması sebebiyle, kontrolör tarafından TF ve T12 taksi yoluna yönlendirilmesi ve uçağın sağ kanadını F6 kavşağından önce aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşanmıştır. Kazada hiçbir yolcu yara almazken, söz konusu uçak Push back aracı ile 316 park pozisyonuna çekilmiş, tüm yolcular başka bir uçakla seyahatini gerçekleştirmiştir. Kaza ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

Haber: ANKARA, (DHA)-

