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Ulaştırma Bakanlığında 9 yılda 320 araç kiralandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.11.2018 10:49 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2010-2019 arasında, 320 araç için 46 milyon 836 bin lira kiralama bedeli ödendiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2010-2019 yılları arasında kiralanan 320 araç için 46 milyon 836 bin 790 lira 56 kuruş ödendiği bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan Turhan, bakanlığın merkez teşkilatı ile bölge müdürlükleri, liman başkanlıkları ve denizdibi tarama başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak amacıyla, 2010-2019 yılları arasında, üçer yıllık dönemler halinde farklı sayı ve modellerde 320 sürücülü veya sürücüsüz araç kiralandığını belirtti.

Turhan, araçlar için 46 milyon 836 bin 790 lira 56 kuruş kiralama bedeli ödendiğini ayrıca, 2010-2018 arasında bakanlığa herhangi bir bina kiralaması yapılmadığını kaydetti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Araç Kiralama

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