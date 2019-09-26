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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'köprü hasar gördü' iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti. Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.
AFAD'DAN KÖPRÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) yapılan yazılı açıklamada ise "Deprem sonrası Boğaziçi'ndeki 3 köprüde de yapısal sorun olmadığı belirlendi" denildi.

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