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Ulaştırma Bakanlığı’ndan ‘metro gelirlerine el konulacak’ iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

 ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı üzerine ortaya atılan 'Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı üzerine ortaya atılan 'Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu değişiklik ile belediyelerin kendi bütçe imkanlarıyla yapmaları mümkün olmayan yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşacağı vurgulandı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, 01 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" üzerine bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Belediyelerin metro gelirlerine el konularak, belediyelerin çalışamaz hale getirileceği" iddiaları hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, kent içi ulaşım sistemlerinin yapımının belediyelerin sorumluluğunda bulunmasına rağmen, 2010 yılında yürürlüğe giren KHK değişikliğiyle yatırım tutarı belediye tarafından geri ödenmek üzere devam eden metro projelerinin bir kısmının Ulaştırma Bakanlığı'nca yaptırılmasının kararlaştırıldığı belirtilerek, "2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya başlanılan sistemde belediye tarafından planlanan metro yatırımları, yapım, devir ve geri ödeme şartlarını içeren bir protokol ile Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmekte, yapımı tamamlandıktan sonra geri ödemeler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından takip edilmektedir" denildi.

19 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen torba kanunla Ulaştırma Bakanlığı’na metro yapma yetkisi veren 655 sayılı KHK’nın ilgili maddesinde değişikliğe gidildiğinin vurgulandığı açıklamada, habere konu olan Cumhurbaşkanı kararıyla ise 19 Ocak 2019 tarihinde kabul edilen torba kanunla yapılan değişikliğin, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca ikincil mevzuatta düzenlenmesinin önünün açıldığı belirtildi.

'GERİ ÖDEME, AYRILACAK PAYLARIN YÜZDE 5’İNİN KESİLMESİYLE SAĞLANACAK'

Açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen değişiklikle metro gelirlerinin tamamının belediyelere kalmasının sağlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Değişiklik öncesinde metro yatırımları Bakanlıkça gerçekleştirilmekte, işletilmek üzere belediyeye devredilmekte, metro brüt geliri Hazine hesaplarında toplanmakta, bunun yüzde 15’i Hazine’ye, geri kalanının Belediye’ye aktarılması öngörülmekteydi. Geri ödeme tamamlanana kadar geçen süre boyunca işletmenin ve gelirlerinin Hazine tarafından kontrol altında tutulması ve metro brüt geliri üzerinde fazladan hesap hareketi gerçekleştirilmesi gerekmekteydi. Yeni düzenlemeyle ise metro gelirlerin tamamı Belediye’ye kalmaktadır. Kanun ve devir protokollerinde daha önce belirlenmiş olan metro yatırımının geri ödemesi hususu, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 gibi bir oranının kesilmesi suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Yatırım tutarının büyüklüğü dikkate alındığında tahsilat uzun yıllara yayılmakta ancak vatandaşın bir an önce yatırımdan faydalanmaya başlaması sağlanmaktadır."

'DEĞİŞİKLİK YEREL YÖNETMLERE KATKI SAĞLAYACAK'

Bakanlığın açıklamasında, söz konusu haberlerin aksine, bu değişiklikle belediyelerin kendi bütçe imkanlarıyla yapmaları mümkün olmayacak yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşacağı, Hazine’nin ise borcu uzun vadeye yayarak yerel yönetimlere katkı sağlayacağı belirtildi.

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