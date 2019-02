Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı Ahmet Arslan:

“Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten iyi bilen bir belediyeciliğim var"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise Kastamonu alt yapısını çok iyi bilen bir kişi olduğunu ifade ederek, “İnsanlarımızın memleketlerinde, topraklarında rahat dostane birbiri ile birbirini seven kardeşçe, dostluk içerisinde bütün problemlerini çözebilen bir şekilde belediyeyle kaynaşıp çalışmalarını sağlayabilmekte. Onun içinde biliyorum ki bütün vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gerçekten iyi bilen bir belediyeciliğim var. Yaklaşık 30 seneyi geçen bir süredir sayın bakanım yani altını da bilir üstünü de bilir. Yani alt yapıyı tamamen alt yapıdan gelen bir kişiyim. Su şebekeleri şefi olarak başladığımda su boruları, kanalizasyon alt yapı ile ilgili her türlü durumunu bilen Kastamonu’nun kişilerinden birisiyim. Üst yapıda da yaklaşık her türlü hizmetlerde bulundum Kastamonu’da bu zamana kadar. Ve bundan sonrada iyi bir şekilde belediye başkanlığı dönemimde de çalışmalarımı sürdürdüm. Önümüzdeki dönemlerde inşallah hem kendi ekip arkadaşlarımızla hem teşkilatımızın hem genel merkezimizin merkezi idareler, hükumetimizin katkı ve destekleriyle birlikte beraberlik içerisinde Kastamonu’ya daha çok hizmet üretmeye talibim” ifadelerini kullandı.