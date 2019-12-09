Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Feridun Bilgin kimdir?

Sivaslı olan Feridun Bilgin, 1964 yılında doğdu. Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve Devlet Planlama Teşkilatı'nda iş hayatına başladı. 2014 yılında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na Müsteşar olarak getirildi. İşte Ferudun Bilgin hakkında merak edilenler.

FERİDUN BİLGİN KİMDİR?

Siyaset insanı Bilgin, 5 Nisan 1964'te, Safiye ve Mehmet Tevfik Bilgin'in oğlu olarak Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.



