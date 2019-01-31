IHAAW162936-GEN/31-01-2019
- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı: "İstanbul’un iki yakasını deniz altından tüp geçitle bağlayarak şehir trafiğine nefes aldıran Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır."
31.01.2019 16:29:36 TSI
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