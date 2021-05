Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan 'fiber internet' açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, çevrim içi düzenlenen bulut teknoloji etkinliği "CloudTalk Online 2021"de yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında teknolojik yetkinliğin bütün sektörler için rekabet gücü açısından mutlak bir belirleyici konumunda olduğunu söyledi.

Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin öneminin bir kez daha görüldüğünü ifade eden Sayan, "Tüm sektörlerde dijitalleşebilen ve temassız hizmet alternatifleri sunabilen oyuncular hızla güçlenirken, bu değişime ayak uyduramayan oyuncular pandeminin neden olduğu 'yeni normalde' geride kaldılar. Verinin bulutta tutulma ihtiyacının sonucu olarak dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcıları sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünün artmasında bir artış söz konusu." diye konuştu.

Sayan, akıllı cihazlar veya tabletlerle ofislere bağlı kalmadan işlerin yönetilebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Her an, her yerden bulut temelde uygulamalara erişim sağlayarak hareket halindeyken bile işlerimizi halledebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Özellikle pandemi döneminde bulut bilişim hizmetlerinin bizlere sunduğu önemli imkanlar oldu. Hızla gelişen teknoloji, alışmış olduğumuz bütün üretim süreçlerini etkiliyor. Finansal hizmetler, oyun teknolojisi, sağlık hizmetleri, üretim, medya ve eğlence gibi birçok alanı buna katmak mümkün. Bulut bilişimi sayesinde bütün bunlar çok büyük ilerleme gösteriyor. Bu yöndeki değişimi iyi okuyan ve halihazırda bu alanda faaliyet gösteren yerli ve küresel şirketler kullanıcı ihtiyaçlarına göre hizmetler sunuyor.