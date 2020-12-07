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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."

SAKARYA HABERLERİ  | 07.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."


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