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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."
SAKARYA
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07.12.2020 10:15 |
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesinin tasarım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir."