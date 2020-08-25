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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız."

GİRESUN HABERLERİ  | 25.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Giresun'daki sel) Kapalı yolumuz yok. Bazı köylerimizde sıkıntılar var, onlara da en kısa sürede ulaşacağız."


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