Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."