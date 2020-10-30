YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

İZMİR HABERLERİ  | 30.10.2020 20:47 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(İzmir'deki deprem) Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. İnşallah en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Balıkesir’den 52,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
Balıkesir’den 52,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: "Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek"
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Çapa: "Koronavirüs belki de şampiyonu belirleyecek"
Amedspor’un yoğun programı başlıyor
Amedspor’un yoğun programı başlıyor
Ege depremi Bilecik’te de hissedildi
Ege depremi Bilecik’te de hissedildi
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Turistler gitti, havuzlar domuzlara kaldı
Turistler gitti, havuzlar domuzlara kaldı

İzmir Namaz Vakitleri 30 Ekim Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
13:00
İkindi
15:55
Akşam
18:21
Yatsı
19:39

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Ekim Cuma

Esra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Termal Eczanesi
Balcova
Umut Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Semiha Paçacı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Sosyal medya bu olayı konuşmuştu! Yeni iddia
Bel Çevreniz 1 Metreyi Geçiyorsa Dikkat
Bel Çevreniz 1 Metreyi Geçiyorsa Dikkat
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.