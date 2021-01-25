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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."

25.01.2021 11:53 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."


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