Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "(Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan gemi) Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız."