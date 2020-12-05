Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü