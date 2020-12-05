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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yü

KARS HABERLERİ  | 05.12.2020 16:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Salgına rağmen demir yolları ile yurt içi yük taşımada gerileme olmadı. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış meydana geldi."


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