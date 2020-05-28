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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir."

ANKARA HABERLERİ  | 28.05.2020 07:02 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir."


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Can Ece Eczanesi
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