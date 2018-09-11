Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testinde

18 Mart’ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün asma köprülerdeki uzunluk açısından en uzun orta açıklıklı köprüsünün rüzgar tünel testi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini alan Daelim-Limak-SK-Yapı merkezi firma yetkililerinde yer aldığı heyet Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengu şehrine geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün “Rüzgar Tüneli Testi” Chengu başkenti Southwet Jiatong Üniversitesi laboratuvarda yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da rüzgar tüneli testine katılarak, burada açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Southwet Jiatong Üniversite'nin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu söyledi. Turhan, “Dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nda “1915 Çanakkale” adıyla inşa ediyoruz. Bu projenin inşaatında görev alan özel sektör müteahhit firmalarımızın temsilcileri de aramızda bulunuyorlar. Bu projeyi planlandığı süre içerisinde inşa edip hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.