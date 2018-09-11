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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün rüzgar testinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:26 | Son Güncelleme

Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğiyle dikkat çeken 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tabliye ve kuleler dahil aeroelastik model rüzgar testi Çin'de gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da rüzgar tüneli testine katılarak, burada önemli açıklamalarda bulundu.

18 Mart’ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün asma köprülerdeki uzunluk açısından en uzun orta açıklıklı köprüsünün rüzgar tünel testi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesini alan Daelim-Limak-SK-Yapı merkezi firma yetkililerinde yer aldığı heyet Çin Halk Cumhuriyeti'nin Chengu şehrine geldi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün “Rüzgar Tüneli Testi” Chengu başkenti Southwet Jiatong Üniversitesi laboratuvarda yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da rüzgar tüneli testine katılarak, burada açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Southwet Jiatong Üniversite'nin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu söyledi. Turhan, “Dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'nda “1915 Çanakkale” adıyla inşa ediyoruz. Bu projenin inşaatında görev alan özel sektör müteahhit firmalarımızın temsilcileri de aramızda bulunuyorlar. Bu projeyi planlandığı süre içerisinde inşa edip hizmete açmayı hedefliyoruz” dedi.

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1915 Çanakkale Köprüsünün önemli bir aşamasının rüzgar tünel testlerinin olduğunu ifade eden Turhan, şunları kaydetti:

“1915 Çanakkale Köprüsünün önemli aşamalarından biride bu projenin rüzgar tünel testleri oluşturuyor. Bu güne bu proje ile ilgili 3 adet “Rüzgar Tünel Testi” yapıldı. İlki Kanada'da diğer ikisi Danimarka'da gerçekleştirdi. Bugün burada 4 aylık çalışma sürecinden sonra rüzgar tünel testinin yapılmasına şahitlik edeceğiz. Bu projenin şekillenmesinde yapılacağı testlerin sonucundaki veriler bize önemli bir veri oluşturacak. Çanakkale Köprüsü Türk ve Çin hakları arasında bir gönül köprüsü olacaktır. Yeni bir başlangıç oluşturacak. Daha çok iş ve projelerde beraber çalışma fırsatı yakalayacağız.”

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Southwet Jiatong Üniversitesi laboratuvarında gerçekleşen teste, düzgün ve türbülanslı akımda, saniyede 20 metre yani saatte 72 kilometre, saniyede 45,4 metre yani saatte 162 kilometre ve saniyede 83 metre yani saatte 299 kilometre rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışlarına ilişkin test başarıyla tamamlandı. (İHA)

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