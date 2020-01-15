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  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 19:30 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti


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