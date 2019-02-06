IHAAW215831-SIY/06-02-2019

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Hem bakanlığımızın hem de Demiryolları’nın yürüttüğü soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor" dedi.

06.02.2019 21:58:31 TSI

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