IHAAW215544-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara Marşandiz İstasyonu’nda meydana gelen YHT kazasına ilişkin, "Sinyalizasyon çalışması nedeniyle hat kapalı. Sinyalizasyon olmazsa olmaz değildir" dedi.
06.02.2019 21:55:44 TSI
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