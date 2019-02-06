IHAAW221701-SIY/06-02-2019
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul projesi ihale tarihine ilişkin, "ÇED raporu bekleniyor, ihaleye çıkacağız. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yatırımcılardan çok fazla ilgi var, umarım bu ihaleye çıktığımızda da devam eder" dedi.
06.02.2019 22:17:01 TSI
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