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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:28 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, yerel seçim kapsamında memleketi Trabzon’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Turhan ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Trabzon’a yeni bir havaalanı yapılmasını düşündüklerini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim kapsamında memleketi Trabzon’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Kalkınma Mahallesi AK Parti lokalinde partililere seslenen Turhan, “İnsanlarımızın sosyal ve ekonomik, iş, kültürel hayatındaki yaşantısının olduğu hizmetleri belediyelerimiz veriyor. Belediyelerimizin hizmet verme tecrübesi, bilgisi, deneyimi ve anlayışı bu manada çok önemlidir. Tabi ki AK Parti iktidara insanımıza belediyecilik hizmetlerinde yaşattığı dönüşüm, değişim, devrimle iktidara gelmiştir. Bunun da mimarı sayın genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ekibidir. Bu işler ekip işidir. Bu seçimdeki sloganımızı, metodumuzu, stratejimizi üç tane önemli kelimeyle belirledik” dedi.

“İnsanımızla kucaklaşıyoruz”
Bakan Turhan esnaf ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Turhan, yerel seçimle ilgili olarak, “Önümüzde bir yerel seçim var. Demokrasilerimizin olmazsa olmazı bu seçim öncesi hazırlıklarımız ekibimizle birlikte devam ediyor. İnsanımızla kucaklaşıyoruz, hasbihal ediyoruz. Yapacağımız çalışmaları, işleri bu güne kadar yaptıklarımızla birlikte bundan sonra da ne yapacağımızı vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah kamu vicdanı insanımız kendi reyini kendi karanını sandıkta verecektir. Ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile olur diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Trabzon’a yeni havalimanı yapmayı düşünüyoruz"
Gazetecilerin "mevcut havaalanının genişletilmesi çalışması yapılacak mı" sorusuna Bakan Turhan, “Aslında genişletmekten ziyade havaalanımızın yolcu kapasitesi giderek artıyor. Terminaller de yetersiz kalıyor. Özellikle yolcu terminalleri iç hatlar, dış hatlar. Ben Trabzon’a söz vermiş olmayayım ama daha yeni bir büyük havaalanı yapılmasını ekibimizle birlikte düşünüyorum. Onun da gelecekte inşallah müjdesini veririz” diye konuştu.
Bakan Turhan daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen “Mühendislik ve Mimarlık Mesleğinin Dünü-Bugünü” konulu paneline katılarak burada bir konuşma yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan memleketi Trabzon’da
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