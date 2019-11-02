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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’dan akıllı kent uygulamaları standına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 13:23 | Son Güncelleme

ATO Congresium’da düzenlenen "2.

ATO Congresium’da düzenlenen "2. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”na katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin standı büyük ilgi görüyor.
Fuarın ikinci gününde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediyesi standını, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da ziyaret etti.

Dondurma sürprizi
Ankara Büyükşehir Belediyesi standını ziyarete gelen konuklar tatlı bir sürprizle de karşılaştı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından keçi sütünden üretilen dondurma misafirlere ikram edildi.
Keçi sütünden yapılan dondurmayı ilk kez denediğini ve çok beğendiğini belirten Nuran Gözlemecioğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim” derken, Samet Dinçer Tuz, “Dondurmayı çok beğendim. Keçi sütünden olması çok sağlıklı” diye konuştu.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Mavi Masa standında konuklara Türk bayrakları dağıtılırken, Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyetleri ve akıllı kent uygulamaları hakkında da detaylı bilgi verildi.
Fuarda, Ankara Kent Konseyi standını ziyaret eden tüm konuklara “Nasıl bir Ankara hayal ediyorsunuz?” sorusu yöneltilerek, düşünceleri soruldu.

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