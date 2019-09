Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” kapanış toplantısına katıldı. Bakan Turhan, “Hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın seyahat ederken karşılaştığı zorluklar ancak ortak bilinç oluşturularak, birlikte hareket edilerek çözülebilir” dedi.

Ankara’da bir otelde düzenlenen kapanış toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 26. Dönem AKP Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, milli sporcular ve çok sayıda engelli vatandaş katıldı.

Kapanış toplantısında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan projenin sonuna doğru gelindiğinin altını çizerek, “Projenin finali diyorum, ama sakın yanlış anlaşılmasın, daha yeni başlıyoruz. Biz şu an için yol haritamızı çıkardık. Stratejimizi oluşturduk. Eylem Planlarını belirledik. Bunları ilgili tüm taraflarla paylaşacağız. Sonunda da icraata geçeceğiz. Bu noktaya gelirken, yani projenin başından itibaren uygulanan programdan biraz bahsetmek istiyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine geldiğim günden bu yana projeye özel ilgi gösterdim. Çünkü, engelli vatandaşlarımızın hak temelli taleplerinin ne kadar doğru ve yerinde olduğunu hep teslim ettim ve bunu savundum. Mevzuat açısından engelli vatandaşlarımızla alakalı tüm ana görev aslında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uhdesinde. Ancak hepimiz farkındayız ki, konu çok taraflı. Ülkedeki hemen her kurum ve kuruluşu, hepimizi yakından ilgilendiren bir konu. Bu yüzden biz de üzerimize düşeni yapmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın engelliler konusundaki farkındalığı arttırmak için yoğun çaba sarf ettiğini hatırlatan Bakan Turhan, “Kendileri, engelli vatandaşlarımızın haklarının 2002’den önce nasıl görmezden gelindiğini her zaman ve her yerde vurguluyor. Bu hakların sağlanması için Cumhurbaşkanımız büyük çaba sarf etti ve hatta yerel yönetimlerde bir ilki ortaya koydu. Türkiye’de ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Koordinasyon Merkezi ne zaman kuruldu, biliyor musunuz? 1994’te yani Cumhurbaşkanımızın gönülleri fethederek, İstanbul’u ihya etmek için göreve geldiği yıl. Sonra 2006’da müdürlük olarak yoluna devam etti Engelliler Koordinasyon Merkezi. Kendilerine bu konudaki hassasiyetleri ve net duruşları için hepimiz minnet duyuyoruz” diye konuştu.

“Hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın seyahat ederken karşılaştığı zorluklar ancak ortak bilinç oluşturularak, birlikte hareket edilerek çözülebilir”

Ulaşım imkanlarından en üst düzeyde yararlanmanın ayrımsız herkesin hakkı olduğunu aktaran Bakan Turhan, “Bu tespiti yapmak yetmiyor; icaplarını yerine getirmek ve toplumda bu konuda bilinç oluşturmak da gerekiyor. Biz bu amaçla, bu projeyi geliştirdik ve harekete geçtik. Proje boyunca yaptıklarımızı duyurmak ve ülke genelinde farkındalığı artırmak amacıyla Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da ‘Harekete Geçme Çalıştayları’ düzenledik. Bazılarına ben de katıldım. Bu çalıştaylara toplumun her kesiminden yoğun ilgi gösterildi. Bu da bize yapılan işin doğruluğunu göstermiş oldu. Gördük ki, hareket kısıtlılığı olan vatandaşlarımızın seyahat ederken karşılaştığı zorluklar ancak ortak bilinç oluşturularak, birlikte hareket edilerek çözülebilir” ifadelerini aktardı.

“Özellikle yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliği halinde ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup taşırmamız gerekiyor”

Projenin başladığı günden bu yana iki yıl geçtiğini anımsatan Bakan Turhan, “İki yılda sahanın fotoğrafını çektik, hassasiyetleri tespit ettik, yol haritamızı oluşturduk, farkındalığı artırdık. Asıl iş bundan sonra. ‘Biz üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonrası başkalarının işi’ diyecek halimiz yok. Özellikle yerel yönetimler ve yerel organizasyonlarla iş birliği halinde ülkemizi erişilebilir ulaşım hizmetleriyle doldurup taşırmamız gerekiyor. Kapsamlı yerel eylemler oluşturmak gerekiyor. Akademide erişilebilirlik müfredatına yer açmak gerekiyor. Ulaşım modlarına özel planlamaların geliştirilmesini sağlamak gerekiyor. Bilgilendirme çalışmalarını yaygınlaştırmak gerekiyor. Erişilebilirlik alanında ülkemize özel bir veri tabanı oluşturmak gerekiyor. Elbette tüm hizmetleri, uygulamaları, çalışmaları, kullanım durumu gibi işleyişe ilişkin konuları izlenebilir hale getirmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra ülkemiz, erişilebilir ulaşım hizmetleri konularında önemli mesafeler kat etmiş olacak” dedi.

Bakan Turhan, konuşmasının sonunda salonda bulunan bulunmayan engelli milli takım oyuncularına ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşma sonrasında Bakan Turhan ve Bakan Selçuk, milli sporculara hediye verdi ve sonrasında aile fotoğrafı çektirdi.