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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz'in babası Halit Karadeniz'in cenaze törenine katıldı.

Karadeniz için İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Karadeniz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Turhan, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Halit Karadeniz'in cenazesi, Ortahisar ilçesine bağlı Özkaymaklı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

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AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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