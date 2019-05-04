Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin girişimiyle İGA ve Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen ‘İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli’ne katıldı. Bakan Turhan konuşmasında, "İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" dedi. Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin girişimiyle İGA ve Türk Hava Yollarının desteğiyle düzenlenen panele Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. ’İstanbul Havalimanı Ekonomisi: Gelecek ve Fırsatlar Paneli’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "2003 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Bugün ülkemiz, özellikle de İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız havacılık yatırımı 56 milyar TL’yi buldu. Yeni havalimanları yaptık. Atıl havalimanlarını yeniden sivil havacılık sektörüne kazandırdık. Yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik ve her yeri bilgi ve iletişim teknolojisiyle donattık. Yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz 450 milyon yolcu"

Hedeflenen yolcu sayısının 450 milyon olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "Havacılık alanında, dünya ortalamasının 3 katına yakın büyüme kaydettik. 34 milyon olan yolcu sayımız 210 milyona ulaştı. Kapasite hedefimiz 450 milyon. Yolcu sayısında Avrupa’da 4’üncü, dünyada 10’uncu sıraya yükseldik. Taşınan yük miktarı 4 milyon tona yaklaştı. Sektörde istihdam edilen kişi sayısı 205 bini buldu. Sektörün cirosu 11 kat artırarak 110 milyar TL’ye çıktı. Elbette daha yapacak çok işimiz var. Bu pazardan daha fazla pay alabilmek adına, orta ve uzun vadedeki hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İşte, tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesi ile dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı da bunun en somut adımı olmuştur. 29 Ekim 2018’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda bugüne kadar yaklaşık 4 milyon yolcu ve 25 bin uçak trafiği gerçekleşmiştir" diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak"

Tunus ile Türkiye arasında Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Ecom@Afrika Projesi kapsamında imzalanan anlaşmasına ilişkin de konuşan Bakan Turhan, "İstanbul’da e-ticaretin merkezini kurmak amacıyla bu anlaşmayı imzaladık. Arkasından Kenya, Fildişi Cumhuriyeti, Güney Afrika, Somali geliyor ve diğer Afrika ülkeleri de sıraya girdi. ’Biz de e-ticaretle ürünlerimizi dünyaya pazarlamak istiyoruz diye. Bu ülkelerin e-ticaretin yeni merkezi olabilecek İstanbul Havalimanı’ndan yer istiyor. PTT, Amazon ve Alibaba gibi global bir şirket olma yolunda ilerliyor. İstanbul Havalimanı kargo ve e-ticaretin merkez üssü olacak" şeklinde konuştu.