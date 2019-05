İGA Genel Müdürü Samsunlu: "İstanbul Havalimanı projesiyle Türkiye özgüven kazandı"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu ise İstanbul Havalimanı’nın büyümesi için THY’ye iyi hizmet sağlanması gerektiğini söyleyerek, havayolu ile havalimanı arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nın çok uzun yıllar önce konulmuş bir hedefe gitmek için yapılmış bir yatırım olduğunu kaydederek, Türkiye’de ve dünyada havacılığın çok daha büyük yatırımlara ihtiyacı olduğu düşünülerek böyle bir yatırımın hayata geçirildiğini aktardı. Dünyada ekonomiye en hızlı katkı sunacak yatırımlardan birisinin havalimanları olduğunun altını çizen Samsunlu, "İstanbul Havalimanı projesiyle Türkiye’nin gerçekten özgüven kazandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay: "Hedefimiz bu yıl 90 milyon yolcu"

Panelde konuşan THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını belirterek, "THY’ye baktığımızda ise 2018’de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu" diye konuştu.

THY’nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını artıracağını vurgulayan Çay, bu durumun rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini arttıracağını kaydetti. Türk Hava Yollarının her zaman en iyi olmayı hedeflediklerini aktaran Çay, "THY olarak her zaman, her şeyde en iyi olma hedefimiz var. Her şeyin en iyisi olma hedefine çalışırken havalimanı açısından yine aynı şekilde en iyisi olma durumundayız" ifadelerini kullandı.