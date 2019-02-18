Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İzmit'te cenaze törenine katıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden emekli tarih öğretmeni İsmet Kaya'nın cenazesi, Fevziye Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Gölcük'te toprağa verildi.
Cenaze törenine, İsmet Kaya'nın yakınlarının yanı sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu
Türkiye'de kaç Suriyeli var? Bakan Soylu sayıyı açıkladı
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum