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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Bakan Turhan Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Turhan, bir dizi programlara katılmak üzere geldiği kentte Lojistik Merkezi ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulunduktan sonra Mevlana Müzesi'ne geçti.

Bakan Turhan, buradaki eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Turhan'a burada Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdüssettar Yarar ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı eşlik etti.

Müze ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı'nda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Güvenli İnternet Tırı'nı ziyaret eden Mehmet Cahit Turhan, sanal gerçeklik gözlüğünü taktı ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Turhan, daha sonra merkez Meram ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kafede KPSS sınavına çalıştığını söyleyen ve sigara içtiği görülen bir gençle sohbet eden Bakan Turhan, "Sigarayı bırakırsan KPSS'yi kazanabilirsin." dedi.

Bir alışveriş merkezindeki esnafı da ziyaret eden Turhan, taleplerini dinledi.

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Konya Mevlana Müzesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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