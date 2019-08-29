Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (2)

'GÖREVLENDİRME' AÇIKLAMASI

Mazıdağı'ndaki temaslarının ardından Midyat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindekiler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerine yapılan görevlendirmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Turan, şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı seçilmiş belediye başkanlarının vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla kendisine verilen emaneti bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil olarak başkanlar atandı. Bu bizim güvenliğimiz için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz olarak zamanında ve gereği gibi yapılıp sunulması için olması gereken bir işti. Seçilenler, kendileri vatandaştan aldıkları yetkiyi vatandaşa verdikleri vaatleri yerine getirmek zorundadırlar. Demokrasi, özgürlük, hürriyet, bunları aldıkları yetkiyi istedikleri gibi kullanma yetkisi vermez. Her şey hukuki ölçüler içerisinde yapılıp yürütülmek durumundadır. Biz, 18 yıldır iktidardayız. Niçin iktidardayız? Vatandaştan aldığımız yetkiyi vatandaşa hizmet için kullanıyoruz. Hizmet için kullanmayanlar devletimizin ilgili, yetkili organları tarafından buna müdahale edildi, vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz. Önemli olan ona hizmettir, önemli olan onun mutluluğudur, onu refahadır, onun huzurudur. Ben bu konuları tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Ve inşallah bu ülkede bundan sonra hep birlikte bu ülkeye, millete hizmet etmek, geleceğe kendi değerlerimizi, kültürümüzü taşıyarak bu coğrafyada yaşamak bizim amacımızdır, gayemizdir. AK Parti olarak bizim iktidarımız varoluş gayemizin tek nedeni budur. Milletimizin bekası, huzuru ve rahatıdır."

