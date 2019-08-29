HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 21:50 | Son Güncelleme

'GÖREVLENDİRME' AÇIKLAMASI Mazıdağı'ndaki temaslarının ardından Midyat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindekiler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

'GÖREVLENDİRME' AÇIKLAMASI

Mazıdağı'ndaki temaslarının ardından Midyat ilçesine gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Mehmet Cahit Turan beraberindekiler Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı'nca Mardin, Diyarbakır ve Van Büyükşehir belediyelerine yapılan görevlendirmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Turan, şunları söyledi:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı seçilmiş belediye başkanlarının vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla kendisine verilen emaneti bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere imkanlarını kullandırma konusunda yaptıkları işlemler yüzünden yerlerine vekil olarak başkanlar atandı. Bu bizim güvenliğimiz için, birlik ve beraberliğimiz için, milletimizin beklediği hizmetlerin eksiksiz olarak zamanında ve gereği gibi yapılıp sunulması için olması gereken bir işti. Seçilenler, kendileri vatandaştan aldıkları yetkiyi vatandaşa verdikleri vaatleri yerine getirmek zorundadırlar. Demokrasi, özgürlük, hürriyet, bunları aldıkları yetkiyi istedikleri gibi kullanma yetkisi vermez. Her şey hukuki ölçüler içerisinde yapılıp yürütülmek durumundadır. Biz, 18 yıldır iktidardayız. Niçin iktidardayız? Vatandaştan aldığımız yetkiyi vatandaşa hizmet için kullanıyoruz. Hizmet için kullanmayanlar devletimizin ilgili, yetkili organları tarafından buna müdahale edildi, vatandaşın mağduriyeti söz konusu olamaz. Önemli olan ona hizmettir, önemli olan onun mutluluğudur, onu refahadır, onun huzurudur. Ben bu konuları tekrar sizlerle paylaşmak istedim. Ve inşallah bu ülkede bundan sonra hep birlikte bu ülkeye, millete hizmet etmek, geleceğe kendi değerlerimizi, kültürümüzü taşıyarak bu coğrafyada yaşamak bizim amacımızdır, gayemizdir. AK Parti olarak bizim iktidarımız varoluş gayemizin tek nedeni budur. Milletimizin bekası, huzuru ve rahatıdır."

İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı İtfaiye eri kediyi kurtardı elini kurtaramadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüAlmanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

'Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde...'

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu o paylaşımları affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.