Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, mühendislerle iftarda bir araya geldi

Mühendisler Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “23 Haziran seçimlerinde de kriterin bu ruh olması gerektiği inancındayım. İstanbul Türkiye’nin her yönüyle dinamosu. Buranın ehil ellerde, kamil zihinlerde olması lazım” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Mühendisler Vakfı tarafından Beyazıt’taki özel bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı. Salona giriş yapan Bakan Turhan, iftara katılanları selamladı. Ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar oruçlarını hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Milletimiz için 1453, zulmün son bulup, dirilişin başladığı tarihtir”

Gezi olaylarında duvarlara yazılan ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazısına yönelik konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Ancak daha önemli olan İstanbul’u yaşamak, mana ve ehemmiyetini idrak etmektir. Tüm bunları anlattıktan sonra, esas hususa gelmek istiyorum. Hatırlar mısınız bilmem, Gezi olayları sırasında duvarlara ‘Zulüm 1453’te başladı’ diye yazmışlardı. Bu duvar yazısını, internete girdiğinizde hemen göreceksiniz. Şahsen, bu yazıyı ben hiç unutamıyorum. Böyle bir yazıyı, bu milletin, bu toprakların bir evladı yazmış olamaz. Bizim medeniyet değerlerimizden nasiplenmiş, bu ülkenin havasını solumuş, suyunu içmiş, sonra da yolunu şaşırmış bir berduş da yazmış olamaz, o yazıyı. Çünkü bizim için milletimiz için 1453, zulmün son bulup, dirilişin başladığı tarihtir. Aradan bunca zaman geçmiş, demek ki birilerinin kini, öfkesi, düşmanlığı kaybolmamış. Fırsat buldukça kusuyorlar. Allah onlara bugüne kadar fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecek inşallah” dedi.