Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Nevşehir’de

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi’nde incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Nevşehir’e geldi. Bakan Turhan’ı havalimanında karşılayan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Bakan Turhan ile bir süre görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-Niğde Otoyolu inşaatındaki incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir’e geldi. Bakan Turhan’ı Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Kapadokya Havalimanı’nda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyeleri karşıladı.

Bakan Turhan ile havalimanı dinlenme salonunda bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’deki projelerine ilişkin bilgiler verdi. Belediye olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin Bakan Turhan ile istişarelerde bulunan Başkan Arı, Nevşehir’den de bağlantı yolları bulunan Niğde-Ankara otoyolunun Ankara ile ulaşımına ciddi katkılar sağlayacağına inandığını belirterek Turhan’a teşekkür etti.



