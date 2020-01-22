HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, taksicilerle nakliyecilerin sorunlarını dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:22 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale’de ticari taksi sürücüleri ve nakliyecilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.Kırıkkale’de katıldığı çeşitli programlar sırasında Zafer Caddesi üzerindeki ticari taksi sürücüleri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sorunları dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kırıkkale’de ticari taksi sürücüleri ve nakliyecilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kırıkkale’de katıldığı çeşitli programlar sırasında Zafer Caddesi üzerindeki ticari taksi sürücüleri ile bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sorunları dinledi. Sürücüler, Ankara’daki havalimanında görevlilerle sorun yaşadıklarını belirterek Kırıkkale’ye yolcu götürmek için zorluk çektiklerini söyledi. Sürücülerle sohbet edip çay içen Turhan, şikayet ve talepleri dikkatle dinledi.

Turhan, Yahşihan ilçesindeki bir dinlenme tesisinde nakliyecilerle bir araya geldi. Otobüs ve kamyonlardaki dijital takograflardan veri indirme ve bu verilerin Bakanlığa gönderimi zorunlu olmasından dolayı şikayetlerini dile getiren nakliyeciler, sorunların giderilmesini istedi. Turhan ise burada talepleri tek tek not ederek dikkate alacaklarını dile getirdi. Dinlenme tesisinde yemek yiyen vatandaşlarla da bir araya gelen Turhan, bir süre sohbet etti.

Görüşmede, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen de hazır bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
TEM’de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştuTEM’de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu
Eşi Tarafından Öldürülen Kadın İçin Hemcinslerinden Hem Taziye Hem EylemEşi Tarafından Öldürülen Kadın İçin Hemcinslerinden Hem Taziye Hem Eylem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.