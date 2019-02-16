HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:23 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca'nın annesinin cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca'nın annesi Bedriye Atmaca'nın cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bedriye Atmaca için Düzköy ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Bakan Turhan, Mehmet Atmaca ve aile üyelerine taziyelerini iletti.

Cenaze aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile vatandaşlar katıldı.

Turhan, Atatürk alanındaki esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

PARTNER'Teklifleri değerlendiriyorum''Teklifleri değerlendiriyorum'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'deEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de
Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiEkrem İmamoğlu İYİ Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Kartal'daki bina neden çöktü? İhmaller bilirkişi raporunda

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

Aykut Kocaman tweeti ortalığı karıştırdı

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Sinirlendi! 'Ona yaranmak için yapıyorum'

Sinirlendi! 'Ona yaranmak için yapıyorum'

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

Ünlü tatil merkezinde korku dolu anlar! Havada mahsur kaldılar

MHP 20 belediye başkan adayını daha açıkladı

20 belediye başkan adayı daha açıklandı!

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti

Koca dehşeti! Hem de çocuğunun gözü önünde!

Balat'taki 4 katlı binanın çökme anı kamerada

Balat'taki binanın çökme anı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.