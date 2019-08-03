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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Trabzon'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 19:46 | Son Güncelleme

Bakan Mehmet Cahit Turhan, yazar ve çevirmen Süleyman Kuku'nun cenaze törenine katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yazar ve çevirmen Süleyman Kuku'nun Trabzon'daki cenaze törenine katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden, "Faruk Meyan" müstear ismiyle bilinen, Türk-İslam kültürünün pek çok temel eserini Türkçeye kazandıran Kuku için Sürmene ilçesindeki Yeni Ay Baştımar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Bakan Turhan, Kuku'nun yakınlarına taziyelerini iletti.

Kuku'nun naaşı, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Kuku'nun yakınları ve Bakan Turhan'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün ve vatandaşlar katıldı.

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Cenaze Töreni Trabzon Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

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