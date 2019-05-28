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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: “Türksat 6A’yı 2021 yılında uzaya fırlatacağız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 23:50 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Microsoft Türkiye tarafından Bilkent Cyberplaza’da düzenlenen iftar programına katıldı. Tarih boyunca insanoğlunun en kıymetli hazinesinin bilgi olduğunu belirten Bakan Turhan, bu hazinenin insanları bir gelişim çağıyla buluşturduğunu söyleyerek, “Her şeyin hiç olmadığı kadar farklılaştığı, zenginleştiği ve süratlendiği gelişim çağında yaşıyoruz” diye konuştu. Bilgi, teknik, teknoloji ve bilişim kavramlarının bu çağın kodları diyebileceğimiz 4 temel kavram olduğunu kaydeden Turhan, insanoğlunun hayatının bu 4 temel kavram etrafında şekillendiğini belirtti. Bilişimin hayatımızın tam merkezinde yer aldığını vurgulayan Turhan, gençlere hitap ederek, “Siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü, gördüğünüz, bildiğiniz tek dünya bu bilişim dünyası. Gelecek bu dünyaya yön verenlerin olacak. Bilişimin nimetlerinden hepimiz yararlanacağız. Ancak ona hükmetmemiz ve yön vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“5G için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor”
Türkiye’nin haberleşme alanındaki seviyesini üst sıralara taşıdıklarının altını çizen Turhan, ”Ulusal geniş bant stratejimizle yüksek hız ve kalitede haberleşme altyapılarını ve sunduğumuz hizmetleri ülkemizin geneline yaydık. 2023 yılında en az 100 MG hızında geniş bantlı internet erişimi sağlamayı, fiber abone sayısını 10 milyona çıkarmayı hedefledik. Yerli ve milli haberleşme şebekesi için çalışmalar başlattık. Kendi ürettiğimiz baz istasyonları ile 4,5G üzerinden haberleşiyoruz. 5G için de çalışmalarımız son sürat devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Turhan, Türkiye’nin uydu haberleşme ihtiyaçlarına da yeni çözümler ürettiklerini belirterek, “Bu amaçla uydularımızın yedekliliğini sağlamak ve mevcut kapasiteyi artırmak için Türksat 5A ve 5B uydu projelerini başlattık. Yüzde 100 yerli ve milli uydumuz Türksat 6A’yı da 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye olarak kalkınma hedeflerimiz çerçevesinde bilgi toplumu olma yolunda son derece büyük mesafeler kat ettik. 2000’li yılların başında ülkemizin bilişim alanında saygıdeğer bir yeri maalesef yoktu. Bugün ülkemiz bilişim teknolojileri alanında yaptığımız çalışmalarla dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip hale geldi” diye konuştu.

“Türkiye’nin dijital dönüşümünde hep beraber hedefe ulaşmaya çalışacağız”
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yeni yönetişim şeklinde yatırım, finans, dijital dönüşüm ve insan kaynakları ofislerinin kurulduğunu belirterek, “Bu ofislerle beraber bütün kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, Türkiye’nin dijital dönüşümünde hep beraber hedefe ulaşmaya çalışacağız. Bu konuda bir motivasyonumuz ve bize öncülük eden bir liderimiz var. Bu anlamda dijital dönüşüm ofisi olarak, dijital Türkiye yol haritasıyla çıktığımız bu yolda hep beraber Türkiye’yi geliştirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

Programda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Microsoft yetkilileri de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

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