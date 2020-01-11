Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Yalova'da Gençlik Buluşması'na katıldı:

Yatırımların, geleceğe yönelik atılan adımların bir yöntemi olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, planlamacıların yatırımı tarlaya atılan bir tohum olarak değerlendirdiğini anlattı.

Bakan Turhan konuşmasında, Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin 1950 yılına kadar kendini ayakta tutmaya çalışan bir devlet olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçmişte Türkiye'ye yapılan yatırımların, ülkenin kalkınmasını ve milletin özüne dönmesi tehdit olarak gören güçler tarafından kesintiye uğratıldığını söyledi.

"(Temel atalım, vatandaşa vadettiğimiz bazı projelerin temelini atalım da sonrası Allah kerim) anlayışıyla götürülüyordu. Geçmişte bu yatırımların hepsi geçici, aldatmacadan öteye gitmedi. İhaleler, her türlü yatırım sadece yatırım programına alındı, insanlara 'aldık' denildi. İhaleleri yapıldı, gidilip temel atıldı. Ancak bunları yapmak için kaynak bulanamadı. Çünkü planlı programlı bir yatırım anlayışıyla değil, sadece göstermelik yapılıyordu. Yapılan yatırımların çoğu yıllar geçti ama hizmete açılmadı. 3 yıllık bir projenin gerçekleşme oranı 14 yıldı. Bunlardan 20 yılın üzerinde olanlar vardı."

Bakan Turhan, bu yapılanın, milletin vergisinin toprağa gömülüp israf edilmesi anlamına geldiğini dile getirerek, "Biz iktidara geldiğimizde kaynakları çok bir ülke mi bulduk? Hayır değil. IMF'ye borcumuz vardı. Ülke borç içerisindeydi ama biz samimiyetle, azimle, gayretle öncelikle ülkemizin altyapısını hızlı bir şekilde yapmaya başladık." dedi.

Bunun dışında eğitim, sağlık, turizm, tarım gibi diğer alanlarda da her bölgede yatırımlar yaptıklarını aktaran Turhan, bunların ülkede sağlanan güven ve istikrar sayesinde yaşandığının altını çizdi.