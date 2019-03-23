HABER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Zillet İttifikı’na Osmanlı şamarını vuracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.Düzenlenen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar ilçe başkanı Temel Altunbaş ve muhtarlar katıldı.Muhtarlara seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “105 yıl önce Çanakkale’de nasıl mücadele verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle bu dersi vereceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Zillet İttifikı’na Osmanlı şamarını vuracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Trabzon’da AK Parti Trabzon İl Başkanlığı’nın organize ettiği etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.
Düzenlenen toplantıya AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Ortahisar ilçe başkanı Temel Altunbaş ve muhtarlar katıldı.
Muhtarlara seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “105 yıl önce Çanakkale’de nasıl mücadele verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle bu dersi vereceğiz. Osmanlı şamarını Zillet İttifakı’na vuracağız” dedi.
“Türkiye bugün bulunduğu coğrafyada, Avrasya’nın kalbinde lider devlet olma yolunda önemli bir mesafe almıştır” diyen Turhan, “Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulalı 95 yıl oldu. Bu dönem içerisinde son 17 yılda öncesiyle ve sonrasını mukayese ettiğimizde, yapılanları hafızamızdan zihnimizden geçirdiğimizde çok farklılıklar olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Bunu muhalefette söylüyor ama seçim arifesine girdiğimiz bir dönemde ana muhalefet lideri bugüne kadar 17 yılda bu ülkede hiçbir şey yapılmadı diyor. Bu anlayış 2000 öncesi siyasi liderlerin bu ülke insanlarını ikna etme, kullanma konusunda akşam yatıp sabah ben insana onu ikna edecek yalanı kullanacağım siyasetini yapmaktan kalan kalıntıdır. Türkiye bugün bulunduğu coğrafyada, bulunduğu bölgede, Avrasya’nın kalbinde lider devlet olma yolunda önemli bir mesafe almıştır” şeklinde konuştu.

"Bu sadece yerel yönetim seçimi değildir"
Bu seçimin sadece yerel yönetim seçimi olmadığını kaydeden Turhan, “Bu seçim sadece yerel yönetim seçimi değildir. Bu seçim içinde bulunduğumuz zaman diliminde ülkemizin bekasıyla ilgili olarak bir karar seçimidir. Çünkü bizim ülkemiz üzerinde hesapları olan tezgâhları olan, oyunları olan birtakım dış güçler ve onların içerideki bağlantıları uzantıları bu seçimde ülkemizin milli birlik ve beraberliğini, istikrarını, istikbalini, istiklalini tehdit etme konusunda bazı oyunlara girmişlerdir” diye konuştu.
Artık hizmet siyasetinin geldiğini kaydeden Turhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hepimize düşen görev; muhtarından belediye başkanına, encümeninden en üst seviyedeki milletvekiline ve bakanına kadar herkes milletinin hizmetindedir, hizmetkârıdır. Bu bizim siyaset anlayışımızın temelidir. Siz eğer bazı zorluklarla tehditlerle sınav edildiğinizde hemen dünyevi güçlerin önünde boyun eğerseniz Suriye’deki gibi, Iraktaki gibi, Libya’daki gibi geleceğinizi de çoluk çocuğunuzun geleceğini de kaybedersiniz. Bu seçimlerde Türkiye’deki istikrarı oluşturan AK Parti ve onun liderini nasıl ufalarız, nasıl güvenini sarsarız, düşüncesiyle her türlü maddi manevi imkânı kullanan şer güçleri, işbirlikçileri var. Biz de birliğimizle, beraberliğimizle inşallah bu seçimin sonuçlarında bize kefen biçenlere bize tuzak kuranlara tarihi bir dersi 105 yıl önce Çanakkale’de nasıl verdiysek burada da demokrasi yöntemiyle bu dersi vereceğiz ve bir Osmanlı şamarını zillet ittifakına vuracağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni Zelanda’daki o terörist yalnız değildir”Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni Zelanda’daki o terörist yalnız değildir”
Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini gezdiBakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir Hastanesini gezdi

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.