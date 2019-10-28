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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan’dan 29 Ekim mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıl dönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyor, milletçe bu heyecanı paylaşıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin ilanının 96’ncı yıl dönümü olan bugünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyor, milletçe bu heyecanı paylaşıyoruz. Aziz milletimizin bayramı kutlu olsun. Demokrasi kültürümüzle, hukuk devleti kimliğimizle, her gün çoğalan gücümüz ve birikimimizle; ülkemizin, bölgesinin demokrasiyle parlayan bir yıldızı olduğu bir gerçektir. Bölgemizde yaşanan büyük gerilimler ve belirsizlikler, Türkiye’de sahip olduğumuz devlet geleneğimizin, demokrasi kültürümüzün ve güçlü toplumsal dokumuzun ne kadar önemli olduğunu hepimize her an hatırlatmaktadır" ifadelerini kullandı.
"Milletimizin bu topraklardaki birlikteliği ve yaşama tutkusu, dünyadaki hiçbir ulusa da benzemez" aktarımında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "İmparatorlukların dağılması ve ulus devletlerin ortaya çıkma sürecinde insanımızın çektiği acılar, yaşadığımız savaşlar, en son Çanakkale Harbi ve ardından dünyada başka örneği bulunmayan İstiklal Harbimiz, Cumhuriyetin milletimiz için nasıl bir nimet olduğunu fazlasıyla göstermeye yetecektir. Keza Cumhuriyetimizin ilanı sonrasında geçen 96 yıl içerisinde de Cumhuriyetimizin kazanımları geri dönüşsüz bir şekilde milletimiz tarafından derinlemesine özümsenmiş ve sahiplenilmiştir" açıklamasında bulundu.
Cumuhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için "benim en büyük eserim" sözünü hatırlatan Bakan Turhan sözlerine şöyle devam etti:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ’Türkiye Cumhuriyeti’ için, ’benim en büyük eserim’ sözünü boşuna söylememiştir. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemiz kalkınma, ilerleme, modernleşme yolunda çok önemli adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne de emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye, demokratik istikrarı yeniden ikame ederek, kalkınmaya refah ve huzuru derinleştirmeye devam edecektir. Bu düşüncelerle, Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Özellikle son zamanlarda milletimizin birliğine ve dirliğine kasteden bütün terör odaklarına, onların dâhili ve harici tüm destekçilerine hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi bir daha buradan belirtmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, aziz vatandaşlarımızı muhabbetle selamlıyorum."

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