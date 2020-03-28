Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı! Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verilerek, yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Peki Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Adil Karaismailoğlu hakkında merak edilenler...

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu, 1969 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'ni bitirdikten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu.

Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

Mayıs 1995’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde ilk görevine başladı.

1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT’nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev yaptı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak çalışan Karaismailoğlu, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne, 23 Temmuz 2014 tarihinde de Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi.