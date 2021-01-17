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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Bartın’da batan gemi hakkında açıklama

17.01.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan “Arvin” isimli kuru yük gemisi hakkında bir açıklama yaptı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan ’Arvin’ isimli kuru yük gemisi hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“17.01.2021 günü saat 12.35’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı Arvin isimli geminin battığı bilgisine ulaşılmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edilmiştir.Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17.01.2020 tarihi saat 12.35’te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır.Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna’da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır.Bulgaristan’ın Burgaz limanına giden Arvin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır.Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan “Arvin” isimli kuru yük gemisi hakkında bir açıklama yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bartın İnkumu açıklarında batan ’Arvin’ isimli kuru yük gemisi hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“17.01.2021 günü saat 12.35’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sisteminden (Cospas-Sarsat sistemi) alınan tehlike sinyaline istinaden yapılan araştırmada, Palau bayraklı Arvin isimli geminin battığı bilgisine ulaşılmış olup Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından bölgeye derhal arama kurtarma unsurları sevk edilmiştir.
Olumsuz hava şartları sebebi ile 15.01.2020 tarihinde Bartın Liman Başkanlığımız idari sahasında demirleyen söz konusu gemi, 17.01.2020 tarihi saat 12.35’te demirli olduğu bölgede kırılarak batmıştır.
Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi kaza sonrası geminin işleteni olduğu tespit edilen Ukrayna’da yerleşik firma yetkilileri ile irtibata geçmiş ve şirket yetkilisinden alınan bilgide gemide 12 personelin bulunduğu bilgisi alınmıştır.
Bulgaristan’ın Burgaz limanına giden Arvin gemisi için bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden şu ana kadar 6 kişi sağ olarak kurtarılmış olup 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup geminin diğer personelini kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir.”

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