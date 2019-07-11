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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Twitter açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 22:40 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Twitter servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır" - "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.

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ömer fatih sayan Twitter

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