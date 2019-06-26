HABER

Ulaştırmada "deprem güvenliği" seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu: - "Ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri bittiğinde uygulayıcı birimler için rehber olacak" - "Uluslararası nitelikte ve çeşitli ülkelerinin örnek alacağı yönetmelikler oluşturulması en büyük hedefimizdir"

ANKARA(AA) - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, ulaşım ve dağıtım tesisleri için hazırlanacak deprem yönetmeliklerinin uygulayıcı birimler açısından rehber niteliğinde olacağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürlüğünde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla, "Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Hazırlanması Çalıştayı" düzenlendi.

Abdulkadir Uraloğlu, çalıştayın açılışında, 3 gün sürecek programın ardından söz konusu yönetmeliklerde sona ulaşılacağını ifade etti.

Depreme yönelik 2011'de 34 eylem planı belirlendiğini ve bunlardan 2'si için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının görevlendirildiğini dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Araştırıcı, uygulayıcı, destekleyici kurum ve kuruluşların yetkililerinden oluşan koordinasyon kurulunun oluşturulması ilk eylem planıydı, bu oluşturuldu. Bu kurul vasıtasıyla ulaşım ve dağıtım tesisleri için deprem yönetmelikleri hazırlanması ve müşavirlik hizmetlerinin danışmanlık hizmet alım ihalesinin yapılması kararlaştırıldı. Şimdi ikinci eylem planı içerisindeki süreci tamamlama aşamasındayız."

Uraloğlu, anılan yönetmelikler kapsamında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) gibi ilgili tüm kurumlar arasında eş güdüm sağlanarak, değerlendirme raporları hazırlandığını bildirdi.

Yönetmeliklerin hazırlanması aşamasında dünyadaki literatürün tarandığını belirten Uraloğlu, "Uluslararası nitelikte ve çeşitli ülkelerinin örnek alacağı yönetmelikler oluşturulması en büyük hedefimizdir." dedi.

120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada120 ülke katıldı! Dünyanın gözü orada
Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı
Yılanların dansı kameradaYılanların dansı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu kgm Ulaşım ve Dağıtım Tesisleri için Deprem Yönetmelikleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan şahit oldu, Mansur Yavaş nikâhı kıydı

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Tapu ve imar kanununda değişiklik teklifi

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken terhis olacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Camide pes dedirten olay! Üniversiteli kızı sıkıştırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Son dakika öğretmen Ayşe Çelik için yeni karar!

'Ayşe öğretmen' için flaş karar!

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

Giden hayran kalıyor: İsviçre Alpler'inde gibiyiz

TSK'da OHAL sonrası 2 bin 49 kişi FETÖ'den ihraç edildi

Rakamlar açıklandı! 2 bin 49 kişi ihraç edildi

Son dakika Kara Harp Okulu davasında karar açıklandı!

Karar açıklandı! 47 sanığa ceza yağdı

Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.